رغم الارتفاع الأسبوعي.. تراجع في أسعار النفط

وبحلول 16:10 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا بما يعادل 0.45 بالمئة إلى 74.54 دولار للبرميل.وانخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط سنتا واحدا أو 0.01 بالمئة إلى 71.94 دولار.وتأثرت الأسعار بظهور مؤشرات على تباطؤ الاقتصاد في الصين، المستهلك الرئيسي للسلع .لكن على أساس أسبوعي، ارتفع كلا الخامين القياسيين بنحو أربعة بالمئة.وتعافت الأسعار بعد أن هبط برنت إلى ما دون 69 دولارا للمرة الأولى منذ نحو ثلاثة أعوام في العاشر من الاول.