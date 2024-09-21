ارتفاع يطرأ على أسعار صرف الدولار في العراق اليوم

وارتفعت اسعار الدولار بشكل طفيف مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 149850 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار، أما اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في استقرت حيث بلغ سعر البيع 150750 ديناراً عراقياً، بينما بلغ الشراء 148750 ديناراً لكل 100 دولار.الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.ومنذ حوالي عام، وتحديدا منذ بدء عمل البنك المركزي بالمنصة الإلكترونية ونظام التحويل المالي الدولي "سويفت" (SWIFT)، لم تشهد أسعار صرف الدولار في استقرارا رغم محاولات والبنك المركزي السيطرة على سعر الصرف في الأسواق الموازية البلاد.