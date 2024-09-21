الصين.. معدل بطالة الشباب يصل لأعلى مستوياته

وتشير هذه الأرقام إلى حجم التحديات الاقتصادية تواجهها الصين، والتي تتطلب تدابير عاجلة لإنعاش الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة.ارتفع معدل البطالة بين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاما وغير الملتحقين بالتعليم مقارنة بشهر يوليو حين بلغ 17.1 بالمئة، بحسب أرقام نشرها للإحصاء الجمعة.وسجل مؤشر نسبة البطالة المرتقب 21.3 بالمئة في يونيو 2023، قبل أن توقف السلطات نشره وتعمل على تعديل نهجها من خلال التوقف عن احتساب الطلاب.تخرّج نحو 12 مليون طالب من جامعات الصين في يونيو 2024 ما أدى إلى زيادة المنافسة في العمل في الصين حيث يواجه الباحثون عن وظيفة صعوبات أصلا.ويفسر ذلك الارتفاع الحاد في معدلات البطالة في يوليو.وفي مايو، قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إن مكافحة البطالة بين يجب أن تعتبر "أولوية قصوى".وارتفع معدل البطالة في صفوف مَن تتراوح أعمارهم بين 25 و29 عاما من 6.5 بالمئة في يوليو إلى 6.9 بالمئة في أغسطس، وفقا للمكتب للإحصاء.ويأتي إصدار أرقام البطالة لشهر أغسطس بعد صدور بيانات غير مشجعة بشأن مبيعات التجزئة ونمو الإنتاج الصناعي اذ تباطأ كلاهما في عينه.وتظهر هذه المؤشرات من جديد الصعوبات تواجهها بكين في إعادة إطلاق اقتصادها بشكل مستدام على الرغم من الجهود المبذولة.وقال للإحصاء في بيان سابق إن "الآثار السلبية للتغيّرات الحالية في البيئة تتعزز، وما زال الطلب المحلي غير كاف، وما زال الاقتصاد يواجه العديد من الصعوبات والتحديات مع مواصلة انتعاشه".