قائمة بأسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم الأحد

نيوز – اقتصاد



تنشر نيوز، أسعار الذهب في الأسواق المحلية لليوم الاحد 22 أيلول/ سبتمبر 2024.

وبحسب موقع "أسعار الذهب"، فإن الأسواق المحلية لهذا 22 أيلول 2024، سجلت:

