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ارتفاع أسعار صرف الدولار في العراق.. إليك القائمة
اقتصاد
2024-09-24 | 03:43
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,111 مشاهدة
السومرية
نيوز – اقتصاد
تنشر
السومرية
نيوز، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار
العراقي
في الأسواق المحلية العراقية ليوم الثلاثاء 24 أيلول/ سبتمبر 2024.
وارتفعت أسعار الدولار مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد، حيث سجلت 150000 دينارا مقابل كل 100 دولار، اما أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في
بغداد
ارتفعت ايضا، حيث بلغ سعر البيع 151000 دينارا، بينما سجل سعر الشراء 149000 دينارا لكل 100 دولار.
وكان
مجلس
الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.
ومنذ حوالي عام، وتحديدا منذ بدء عمل البنك المركزي بالمنصة الإلكترونية ونظام التحويل المالي الدولي "سويفت" (SWIFT)، لم تشهد أسعار صرف الدولار في
العراق
استقرارا رغم محاولات الحكومة والبنك المركزي السيطرة على سعر الصرف في الأسواق الموازية البلاد.
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