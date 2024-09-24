ارتفاع أسعار صرف الدولار في العراق.. إليك القائمة

وارتفعت أسعار الدولار مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد، حيث سجلت 150000 دينارا مقابل كل 100 دولار، اما أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في ارتفعت ايضا، حيث بلغ سعر البيع 151000 دينارا، بينما سجل سعر الشراء 149000 دينارا لكل 100 دولار.وكان الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.ومنذ حوالي عام، وتحديدا منذ بدء عمل البنك المركزي بالمنصة الإلكترونية ونظام التحويل المالي الدولي "سويفت" (SWIFT)، لم تشهد أسعار صرف الدولار في استقرارا رغم محاولات الحكومة والبنك المركزي السيطرة على سعر الصرف في الأسواق الموازية البلاد.