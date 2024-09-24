إيجابيات وسلبيات.. لماذا لا يحذف البنك المركزي 3 اصفار من العملة العراقية؟

وذكر الموسومي في تدونية تابعتها نيوز انه سبق وان طبقت 54 في أوقات مختلفة حذف مجموعة من الأصفار من عملاتها المحلية نظرا لبعض الإيجابيات المترتبة على مثل هذا الاجراء والمتمثلة بإعادة تقويم العملة وتبسيط التعاملات المالية وترشيق العملة كشرط ضروري لخفض الأرقام المحاسبية وتسهيل التعاطي الحسابي وكلفة الأرقام الكبيرة وانعدام الأرقام الصغيرة.وأضاف، ومع ان موضوع حذف 3 اصفار من العملة العراقية يحظى باهتمام ودراسة من البنك المركزي منذ عام 2007 إلا انه البنك لم يتخذ بعد مثل هذا الاجراء بسبب عدم توافر شرطين مهمين يتمثل الأول يتمثل بعدم استقرار سعر صرف الدولار أمام الدينار والثاني يمتثل بعدم الاستقرار السياسي. فضلا عن ان المساوئ والمخاطر المترتبة عليه:أولا: ان عملية حذف الاصفار ليست حلا سحريا لمشكلة التضخم وانما هو اجراء شكلي الغاية منه إعطاء زخم للاقتصاد .ثانيا: التأثير على سلوك المستهلكين والمنتجين والمتغيرات الاقتصادية والعلاقات الاقتصادية بين والدول الأخرى.ثالثا: حذف الاصفار يعد تغييرا وهميا لقيمة العملة ولا يغير من قدرتها الشرائية.رابعا: من الممكن ان يصاب الناس بالفزع ويتخلون عن مدخراتهم الدولارية واستبدالها بالدينار ما يؤدي الى نمو كبير ومفاجئ في النقدية ما يقوض الاستقرار النقدي.خامسا: الكلف الكبيرة المترتبة على طبع العملة العراقية .سادسا: بروز الفساد في عملية التخلص من العملة القديمة او دخول عملات مزيفة ومحاولة استبدالها بالعملة الجديدة، فضلا عن حدوث عمليات غسيل الأموال.سابعا: لن يؤثر القرار على القدرة التنافسية للسلع العراقية امام السلع الأجنبية لان اغلبية التعاملات تتم بالدولار.ثامنا: ان حذف الأصفار سيخلّف مشكلات اجتماعية في هذه المرحلة لعدم القدرة على إقناع الجمهور بقبول تناقص حجم النقدية مع الإقرار بأنَّ القيمة الحقيقية للنقد لا تتأثر، الموضوع يتعلق بالذهن وحفظ الذاكرة للمبالغ بحجمها الكبير، فضلا عن صعوبة تسوية التعاقدات والاتفاقات التجارية والشخصية.