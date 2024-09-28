يشمل المواطنين والموظفين والمتقاعدين.. قرض عقاري من الرافدين بـ150 مليون دينار

وبحسب بيان للمصرف ورد لـ نيوز، إن أبرز الشروط والضوابط الخاصة بالقروض العقارية من هي كالآتي:1-الحد الأعلى لمبلغ القرض 150 مليون دينار.2-من (50) مليون دينار ولغاية (75) مليون دينار لغرض شراء قطعة أرض.3-من (15) مليون دينار ولغاية (75) مليون دينار لغرض البناء والترميم والتأهيل.4-من (50) مليون دينار ولغاية (150) مليون دينار لغرض شراء دار سكني أو شقة أو وحدة سكنية في المجمعات السكنية يتدرج بواقع (5) مليون دينار.5-نسبة الفائدة (6 بالمئة) بالقسط المتناقص.6-مدة القرض (15) سنة ضمان القرض وحسب الفئات المشمولة بالمنح.7-الموظفون الموطنة رواتبهم لدى حصراً تكون الضمانة بطاقة الماستر وتقديم سند يرهن لصالح المصرف رهناً تأمينياً من الدرجة الأولى (مبلغ القرض +25%)8-المواطنون تكون الضمانة تقديم كفيل موطن راتبه لدى حصراً وتقديم سند يرهن لصالح المصرف رهنا تأمينياً من الدرجة الأولى (مبلغ القرض +25%).9-المتقاعدون الذين تكون أعمارهم ضمن العمر التأميني حين انتهاء مدة القرض تكون الضمانة بطاقة الماستر وتقديم سند يرهن لصالح المصرف رهناً تأمينياً من الدرجة الأولى (مبلغ القرض + 25 بالمئة) أما الذين تتجاوز أعمارهم العمر التأميني قبل انتهاء مدة القرض يشترط تقديم كفيل موطن راتبه لدى المصرف حصراً وتقديم سند يرهن لصالح المصرف رهناً تأمينياً من الدرجة الأولى (مبلغ القرض +25%)".