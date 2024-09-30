أسعار النفط ترتفع والأسواق "خائفة" من حرب مع إيران

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر تشرين الثاني 51 سنتا أو 0.71 بالمئة إلى 72.49 دولار للبرميل، وينتهي عقد برنت يوم الاثنين وارتفع العقد الأكثر نشاطا تسليم ديسمبر كانون الأول 50 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 72.04 دولار.وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 43 سنتا أو 0.63 بالمئة إلى 68.61 دولار للبرميل.وفي الأسبوع الماضي، انخفض خام برنت بنحو 3% في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنحو 5% مع تزايد المخاوف بشأن الطلب بعد فشل التحفيز المالي من الصين، في طمأنة ثقة السوق، لكن الأسعار تلقت الدعم يوم الاثنين من احتمال اتساع الصراع في الشرق الأوسط مع إيران، المنتج الرئيسي وعضو منظمة (أوبك).وقالت بريانكا ساشديفا، المحللة البارزة للسوق في فيليب نوفا، إن الإمدادات الزائدة تشكل مصدر قلق رئيسي في أسواق النفط، لكن الأسواق تخشى على نطاق واسع من تصعيد الأزمة في الشرق الأوسط الذي قد يؤدي إلى خفض الإمدادات من مناطق إنتاج رئيسية.