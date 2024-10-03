النفط يرتفع مع احتمالية "انتقام إسرائيلي من حقول ايران"

وكسبت العقود الآجلة لخام برنت 80 سنتا بما يعادل 1.08 بالمئة إلى 74.7 دولارا للبرميل، وربحت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 85 سنتا، أو 1.21%، إلى 70.95 دولارا.وقال يب جون رونغ، خبير السوق: "في أعقاب التوترات الأولية الناجمة عن المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط، شهدنا بعض العودة الهادئة إلى الأسواق العالمية، ولكن بالطبع، مع استمرار المشاركين في السوق في مراقبة أي رد إسرائيلي قادم".وقال يب: "السؤال بالنسبة للنفط الآن هو ما إذا كانت البنية التحتية للطاقة في إيران ستكون في مرمى إسرائيل".وقال توني سيكامور، إنها "لعبة انتظار لمعرفة ماذا سيكون الرد الإسرائيلي، وأظن أن ذلك يأتي بعد انتهاء عطلة رأس السنة اليهودية غدا".وقال سيكامور: "أشك في أن إسرائيل ستستهدف البنية التحتية النفطية الإيرانية، لأن مثل هذه الخطوة من المرجح أن تدفع أسعار النفط نحو 80 دولارًا، وهو ما سيثير استياء حلفاء إسرائيل، الذين يتخذون خطوات واسعة ضد التضخم".