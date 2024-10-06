ارتفاع ناري لأسعار الدولار مع إغلاق البورصة في بغداد

وسجلت أسعار بيع الدولار في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في ارتفاعاً حيث بلغ سعر البيع 156500 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 154500 دينار مقابل 100 دولار.وصباح اليوم، ارتفعت أسعار الدولار مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 153900 دينارًا مقابل كل 100 دولار، أما أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في شهدت ارتفاعا، حيث بلغ سعر البيع 154750 دينارًا، بينما بلغ سعر الشراء 152750 دينارًا لكل 100 دولار.