قفزة بأسعار النفط وبرنت يقترب من 80 دولارا للبرميل

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 2.2 بالمئة إلى حوالي 79.8 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنحو 2.7 بالمئة إلى أكثر من 76.3 دولار للبرميل.وكان برنت قد ارتفع الماضي بأكثر من ثمانية بالمئة، وهو أكبر ارتفاع أسبوعي له منذ كانون الثاني 2023، فيما ارتفع غرب تكساس الوسيط 9.1 بالمئة في أكبر ارتفاع أسبوعي منذ اذار 2023.وقصفت إسرائيل أهدافا لحزب الله في لبنان وقطاع غزة، الأحد، عشية الذكرى السنوية الأولى لهجمات السابع من تشرين الاول. وقال وزير الإسرائيلي إن جميع الخيارات مطروحة للرد على .جاء ذلك بعد أن شنت هجوما صاروخيا على إسرائيل في رد منها على العمليات الإسرائيلية في لبنان وغزة.