الدولار ينخفض بالعراق

نيوز – اقتصاد

انخفضت أسعار صرف الدولار أمام الدينار، في الأسواق المحلية بالتزامن مع إغلاق البورصة .

وانخفضت أسعار الدولار مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 154100 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 154900 دينار مقابل 100 دولار .

كما انخفضت أسعار البيع في محال الصرافة بالأسواق المحلية في بغداد أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 155250 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 153250 ديناراً لكل 100 دولار.