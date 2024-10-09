الدولار يرتفع من جديد

نيوز – اقتصاد

ارتفعت أسعار صرف الدولار أمام الدينار، مع إغلاق البورصة.

وسجلت أسعار الدولار مع اغلاق بورصتي الكفاح والحارثية 153250 دينار مقابل 100 دولار.

وبلغت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد 154250 ديناراً مقابل 100 دولار، والشراء 152250 ديناراً لكل 100 دولار.