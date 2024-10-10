مخاوف الإنتاج ترفع أسعار النفط واحدا بالمئة

وبحلول الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.2 دولار أو 1.6 بالمئة إلى 77.78 دولارا للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي 1.16 دولار أو 1.6 بالمئة إلى 74.40 دولارا للبرميل.وتتعرض الولايات المتحدة، أكبر دولة منتجة ومستهلكة للنفط في العالم، لعاصفة كبيرة أخرى، وهي الإعصار ميلتون الذي اجتاح ولاية فلوريدا حيث نفدت الإمدادات من نحو ربع محطات الوقود، مما ساعد في دعم أسعار الخام.وصعدت الأسعار خلال الشهر الجاري بعد أن أطلقت إيران أكثر من 180 صاروخا على إسرائيل في من تشرين الاول، مما أثار احتمالات بالرد واستهداف منشآت نفط إيرانية.ومع عدم رد إسرائيل حتى الآن، تراجعت أسعار الخام مجددا وظلت مستقرة نسبيا طوال الأسبوع.محللون في (إيه.إن.زد) في مذكرة اليوم إن بايدن "يواصل ثني إسرائيل عن استهداف منشآت النفط لكن هناك مخاوف متزايدة من أن حلفاء إسرائيل ليس لديهم تأثير يذكر على استراتيجيتها".ورغم تصدر التهديدات المتعلقة بالإنتاج من منطقة الشرق الأوسط الاهتمام، لا يزال ضعف الطلب يطغى على التوقعات الأساسية.