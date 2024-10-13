انخفاض الدولار في العراق

نيوز – اقتصاد

انخفضت أسعار أمام الدينار، اليوم الأحد، مع إغلاق البورصة.

وانخفضت أسعار مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في لتسجل 152500 دينار مقابل 100 دولار. وبلغت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في 153500 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 151500 دينار مقابل 100 دولار.

