بنسبة 22.4%.. انخفاض دخل الفرد العراقي

نيوز – اقتصاد

كشف البنك المركزي العراقي، عن انخفاض الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي 2023.

وأظهر تقرير للبنك، أن الفرد من الناتج المحلي الإجمالي انخفض في عام 2023 بنسبة 22.4% ليصل الى 7.6 ملايين دينار بالمقارنة مع عام 2022 الذي بلغ 9.8 ملايين دينار.

وعزا البنك، سبب الانخفاض إلى تراجع الناتج المحلي بالأسعار الجارية الى 330 ترليون دينار لعام 2023 مقارنة بـ 415 ترليون دينار لعام 2022.