تراجع أسعار النفط عالميا

جاء ذلك بعد تقرير لصحيفة بوست يشير إلى أن الكيان الصهيوني أبلغ بأنها مستعدة لضرب أهداف عسكرية إيرانية وليس أهدافًا نووية أو نفطية:-العقود الآجلة لخام تتراجع 3.3% إلى 74.88 دولارًا للبرميل-العقود الآجلة للخام الأمريكي تنخفض بنسبة 3.4% مسجلة 71.33 دولارًا للبرميل