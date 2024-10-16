قائمة صباحية بأسعار صرف الدولار في العراق

نيوز – اقتصاد



تنشر نيوز، أسعار صرف مقابل الدينار في الأسواق المحلية العراقية ليوم الاربعاء 16 أكتوبر/تشرين 2024.

بغداد:

سعر البيع: 153,500

سعر الشراء: 152,750



البصرة:

سعر البيع: 153,000

سعر الشراء: 152,250



أربيل:

سعر البيع: 153,750

سعر الشراء: 153,000 وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف إلى 1320 دينار للدولار الواحد.







