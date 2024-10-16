تعرف على أسعار الدولار مع الاغلاق اليوم

نيوز – اقتصاد

واصلت أسعار صرف الأمريكي ارتفاعا طفيفا امام الدينار العراقي، مع إغلاق التعاملات في بورصة الكفاح ببغداد.

وسجلت أسعار البيع 153750 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 151750 دينار مقابل 100 دولار. وتشهد معظم الاسواق المحلية حالة من الركود جراء تأثرها بالدولار الأمريكي.

