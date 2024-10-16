إعادة تجهيز معامل الاسفلت المؤكسد المشبوهة.. ماذا حصل بوزارة النفط بعد غياب الوزير؟

نيوز – محلي

وزارة اديرت بلا وزير وصفقات وتحركات مشبوهة تثير التساؤلات، النفط والغاز بمجلس محافظة تؤكد حتمية وقوع ازمات في حال استمر الوضع على ما هو عليه بادارة الوزارة

احتكار الوزارة من قبل مسؤوليها لمنافعهم الشخصية وغياب دعم القطاع النفطي، فتحا باب السطوة امام المتنفذين داخل الوزارة، كما يؤكد مختصون.

وبحسب مصادر فان الوزارة تدار خلال شهر كامل من قبل وكيلين يقوم احدهما بعقد صفقات واجتماعات مشبوهة مع شركات اجنبية، اما الاخر فالغى القرارات الحكومية القاضية بايقاف تجهيز معامل الاسفلت المؤكسد التي تهرب الحصص لخارج البلاد.