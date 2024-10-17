النفط يرتفع مع انتظار العالم لـ 3 أحداث.. وخام العراق يكمل أسبوعا من الانخفاض المتواصل

وارتفعت أسعار النفط يوم الخميس مع ترقب المستثمرين التطورات في الشرق الأوسط وخطط التحفيز الصينية وبيانات المخزونات النفطية الأمريكية الرسمية.وزادت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا بما يعادل 0.2 بالمئة إلى 74.39 دولار للبرميل في حين سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 70.58 دولار للبرميل، مرتفعة 19 سنتا أو 0.3 بالمئة.واستقر الخامان القياسيان يوم الأربعاء، ليغلقا عند أدنى مستوياتهما منذ الثاني من أكتوبر/تشرين لليوم الثاني على التوالي.اما أسعار النفط العراقية فاغلق متوسط البصرة امس عند 70.14 منخفضا بمسار نزولي متواصل منذ يوم الماضي عندما كان 74.09 دولارا للبرميل.