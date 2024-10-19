Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
واشنطن بشأن غزة: نود أن نرى وقفا لإطلاق النار
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

ارتفاع القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية (جدول)

اقتصاد

2024-10-19 | 04:51
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
ارتفاع القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية (جدول)
737 مشاهدة

السومرية نيوز – اقتصاد

ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية لتتجاوز لأول مرة حاجز الـ 20 ترليون دينار عراقي مدعومة من قطاع المصارف الذي يمثل 50% من مجمل القيمة السوقية للشركات المدرجة ومن قطاع الاتصالات الذي يمثل 39% من اجمال القيمة السوقية، بحسب رئيس مؤسسة "عراق المستقبل" للدراسات والاستشارات الاقتصادية منار العبيدي.

ويقول العبيدي في تدوينة تابعتها السومرية نيوز، ان القيمة السوقية لشركات القطاع المصرفي ارتفعت من 6.88 ترليون دينار عراقي في 2021 لتبلغ 10 ترليون دينار عراقي في 2024، كما ارتفعت القيمة السوقية لشركات قطاع الاتصالات لترتفع من 7.3 ترليون في 2021 الى 7.82 ترليون دينار.

وتراجعت القيمة السوقية لقطاع الصناعة مقارنة مع 2021، كما تراجعت القيمة السوقية لقطاع الزراعة على امتداد السنوات الأربعة، وفقا العبيدي.

ويبين، ان قطاع الفنادق والسياحة شهد ارتفاعا كبيرا وبنسبة نمو بلغت 61% مقارنة مع 2021 لترتفع القيمة السوقية للقطاع من 390 مليار دينار في 2021 الى أكثر من 620 مليار دينار في 2024.

ومن المتوقع ان يشهد سوق العراق للأوراق المالية ارتفاعا كبيرا خلال الاشهر والسنوات القادمة خصوصا مع تحسن عائدات الشركات المدرجة وتطور اعمالها مما يجعله سوقا قادرا على جذب الاستثمارات الداخلية والخارجية ومن المتوقع ان تصل القيمة السوقية للسوق خلال السنوات القادمة حاجز ال 50 ترليون دينار عراقي مدعوما بارتفاع اسعار أسهم الشركات الناجحة وكذلك ادراج الكثير من الشركات سواء في القطاع العام او الخاص الى السوق، بحسب العبيدي.

>> انضم الى السومرية على واتساب

ارتفاع القيمة السوقية

للشركات المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٩ الى ٢٥ تشرين الأول ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-10-19
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٩ الى ٢٥ تشرين الأول ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-10-19
Biotic
Play
Biotic
اهم فترة في الحمل , حماية الاطفال من المنظفات , الفيتامينات الضرورية - الحلقة ٢٧ | الموسم 3
15:30 | 2024-10-18
Play
اهم فترة في الحمل , حماية الاطفال من المنظفات , الفيتامينات الضرورية - الحلقة ٢٧ | الموسم 3
15:30 | 2024-10-18
فن نيوز
Play
فن نيوز
سرقة احمد سعد - حلقة ٢٦ | الموسم 2
15:00 | 2024-10-18
Play
سرقة احمد سعد - حلقة ٢٦ | الموسم 2
15:00 | 2024-10-18
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
18-10-2024 | 2024
13:30 | 2024-10-18
Play
18-10-2024 | 2024
13:30 | 2024-10-18
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ تشرين الاول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-10-18
Play
نشرة ١٨ تشرين الاول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-10-18
واتساب
Play
واتساب
أخبار منوعة 18-10-2024 | 2024
07:00 | 2024-10-18
Play
أخبار منوعة 18-10-2024 | 2024
07:00 | 2024-10-18
علناً
Play
علناً
تهريب النفط - الحلقة ١٧ | الموسم 3
16:30 | 2024-10-17
Play
تهريب النفط - الحلقة ١٧ | الموسم 3
16:30 | 2024-10-17
Celebrity
Play
Celebrity
الشاعر الشعبي سيف علي - الحلقة ٢٧ | season 3
15:30 | 2024-10-17
Play
الشاعر الشعبي سيف علي - الحلقة ٢٧ | season 3
15:30 | 2024-10-17
Morning Live
Play
Morning Live
قانون الجرائم الالكترونية في العراق - حلقة ١٣٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-17
Play
قانون الجرائم الالكترونية في العراق - حلقة ١٣٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-17
ناس وناس
Play
ناس وناس
سوق الكوفة النجف - الحلقة ١٣٢ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-17
Play
سوق الكوفة النجف - الحلقة ١٣٢ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-17
الأكثر مشاهدة
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٩ الى ٢٥ تشرين الأول ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-10-19
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٩ الى ٢٥ تشرين الأول ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-10-19
Biotic
Play
Biotic
اهم فترة في الحمل , حماية الاطفال من المنظفات , الفيتامينات الضرورية - الحلقة ٢٧ | الموسم 3
15:30 | 2024-10-18
Play
اهم فترة في الحمل , حماية الاطفال من المنظفات , الفيتامينات الضرورية - الحلقة ٢٧ | الموسم 3
15:30 | 2024-10-18
فن نيوز
Play
فن نيوز
سرقة احمد سعد - حلقة ٢٦ | الموسم 2
15:00 | 2024-10-18
Play
سرقة احمد سعد - حلقة ٢٦ | الموسم 2
15:00 | 2024-10-18
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
18-10-2024 | 2024
13:30 | 2024-10-18
Play
18-10-2024 | 2024
13:30 | 2024-10-18
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ تشرين الاول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-10-18
Play
نشرة ١٨ تشرين الاول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-10-18
واتساب
Play
واتساب
أخبار منوعة 18-10-2024 | 2024
07:00 | 2024-10-18
Play
أخبار منوعة 18-10-2024 | 2024
07:00 | 2024-10-18
علناً
Play
علناً
تهريب النفط - الحلقة ١٧ | الموسم 3
16:30 | 2024-10-17
Play
تهريب النفط - الحلقة ١٧ | الموسم 3
16:30 | 2024-10-17
Celebrity
Play
Celebrity
الشاعر الشعبي سيف علي - الحلقة ٢٧ | season 3
15:30 | 2024-10-17
Play
الشاعر الشعبي سيف علي - الحلقة ٢٧ | season 3
15:30 | 2024-10-17
Morning Live
Play
Morning Live
قانون الجرائم الالكترونية في العراق - حلقة ١٣٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-17
Play
قانون الجرائم الالكترونية في العراق - حلقة ١٣٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-17
ناس وناس
Play
ناس وناس
سوق الكوفة النجف - الحلقة ١٣٢ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-17
Play
سوق الكوفة النجف - الحلقة ١٣٢ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-17
اخترنا لك
أسعار صرف الدولار في العراق صباح اليوم السبت
03:54 | 2024-10-19
ارتفاع جديد.. أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم
03:29 | 2024-10-19
المعدن الأصفر يحقق رقماً تاريخيا جديداً
01:40 | 2024-10-18
العراق يخفض كمية غازه المحروق ولكنه لا يزال ثالث اكبر البلدان بالحرق
06:31 | 2024-10-17
السوداني يؤكد أهمية الإصلاح المصرفي بتعزيز ثقة المواطن والتعاون مع المستثمرين
06:02 | 2024-10-17
أسعار الذهب تواصل الارتفاع في الأسواق العراقية
04:14 | 2024-10-17
نعم
نعم
كلا
كلا
لا أدري
لا أدري
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.