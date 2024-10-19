ارتفاع القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية (جدول)

ويقول في تدوينة تابعتها نيوز، ان القيمة السوقية لشركات القطاع المصرفي ارتفعت من 6.88 ترليون دينار في 2021 لتبلغ 10 ترليون دينار في 2024، كما ارتفعت القيمة السوقية لشركات قطاع الاتصالات لترتفع من 7.3 ترليون في 2021 الى 7.82 ترليون دينار.وتراجعت القيمة السوقية لقطاع الصناعة مقارنة مع 2021، كما تراجعت القيمة السوقية لقطاع الزراعة على امتداد السنوات الأربعة، وفقا .ويبين، ان قطاع الفنادق والسياحة شهد ارتفاعا كبيرا وبنسبة نمو بلغت 61% مقارنة مع 2021 لترتفع القيمة السوقية للقطاع من 390 مليار دينار في 2021 الى أكثر من 620 مليار دينار في 2024.ومن المتوقع ان يشهد للأوراق المالية ارتفاعا كبيرا خلال الاشهر والسنوات القادمة خصوصا مع تحسن عائدات الشركات المدرجة وتطور اعمالها مما يجعله سوقا قادرا على جذب الاستثمارات الداخلية والخارجية ومن المتوقع ان تصل القيمة السوقية للسوق خلال السنوات القادمة حاجز ال 50 ترليون دينار مدعوما بارتفاع اسعار أسهم الشركات الناجحة وكذلك ادراج الكثير من الشركات سواء في القطاع العام او الخاص الى السوق، بحسب .