قائمة بأسعار صرف الدولار مقابل الدينار في العراق اليوم

بغداد:سعر البيع: 153750سعر الشراء: 151750أربيل:سعر البيع: 152750سعر الشراء: 152650وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف إلى 1320 دينار للدولار الواحد.