الدولار يعاود الارتفاع في البورصات العراقية

بغداد:سعر البيع: 154000سعر الشراء: 152000أربيل:سعر البيع: 152950سعر الشراء: 152850وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف إلى 1320 دينار للدولار الواحد.