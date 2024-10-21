مستوى تاريخي جديد.. الارتفاع يهمين على أسعار الذهب في العراق

وسجلت أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍ النهر في ‍‍ صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 588 ألف دينار، وسعر الشراء 584 ألف دينار، أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب سجل عند 558 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 554 ألف دينار.وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 590 ألف دينار 600 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب بين 560 ألفاً و 570 ألف دينار.