انخفاض في الدولار

نيوز – اقتصاد

شهدت أسعار في الأسواق المحلية انخفاضاً طفيفاً مع اغلاق البورصتين الرئيسيتين في الكفاح والحارثية ببغداد.

وبلغت أسعار 152250 دينارا مقابل 100 دولار. وانخفضت أسعار البيع في مكاتب الصيرفة ببغداد حيث بلغ سعر البيع 153250 دينارا مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 151250 دينارا مقابل 100 دولار.

