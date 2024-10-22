تراجع في أسعار النفط

نيوز – اقتصاد

انخفضت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، لتقلص مكاسبها في اليوم السابق مع تجديد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن جهوده لوقف إطلاق في الأوسط، واستمرار تباطؤ الطلب في الصين في الضغط على .

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت للتسليم في كانون 26 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 74.03 دولار للبرميل بحلول الساعة 0046 بتوقيت غرينتش.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي للتسليم في تشرين الثاني سنتين إلى 70.54 دولار للبرميل في اليوم الأخير للعقد كأقرب شهر استحقاق.

وخسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأكثر تداولا لديسمبر 23 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 69.81 دولار للبرميل.

واستقرت عقود برنت وخام غرب تكساس الوسيط على ارتفاع بنحو اثنين بالمئة أمس الاثنين، لتعوض بعض الانخفاض الذي شهدته الأسبوع الماضي بأكثر من سبعة بالمئة، مع استمرار القتال في وقلق من الرد الإسرائيلي المتوقع على والذي قد يعطل إمدادات النفط.

وتوجه بلينكن إلى أمس الاثنين سعيا لإحياء المحادثات الرامية لإنهاء حرب غزة ونزع فتيل الصراع في لبنان.