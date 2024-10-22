تعرف على أسعار الدولار في بورصة بغداد

واستقرت اسعار مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية، لتسجل 152600 دينار مقابل 100 دولار.أما اسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في استقرت حيث بلغ سعر البيع 153500 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 151500 دينار مقابل 100 دولار.