الدولار ينخفض في بغداد مع إغلاق البورصة

وانخفضت اسعار مع إغلاق بورصتي الكفاح و لتسجل 152200 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح اليوم 152650 ديناراً مقابل 100 دولارا.اما اسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في انخفضت حيث بلغ سعر البيع 153250 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 151250 ديناراً مقابل 100 دولار.