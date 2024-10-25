انخفاض أسعار النفط

نيوز – اقتصاد

انخفضت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الجمعة، مع تتبع الأسواق للتطورات الأمنية في منطقة وتأثير ذلك على إمدادات الخام العالمية.

وبحلول الساعة 09:40 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي لشهر كانون المقبل بنسبة 0.51% إلى 70.55 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.44% إلى 74.71 دولار للبرميل. ويوم أمس تراجعت عقود الخام الأمريكي بنسبة 0.8% إلى 70.19 دولار للبرميل، وخام "برنت" بنسبة 0.8% إلى 74.38 دولار للبرميل.

