انخفاض الدولار في العراق

وجاءت الاسعار كالتالي:- سعر البيع 152.500 دينار لكل 100 دولار- سعر الشراء 150.500 دينار لكل 100 دولاريذكر أن أسعار صرف الدولار، كانت قد سجلت صباح اليوم في بغداد:سعر البيع: 153,000سعر الشراء: 152,500