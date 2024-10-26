خسائر أثرياء العلامات الفاخرة وصلت الى 58 مليار دولار.. ما السبب؟

المكاسب حققها الأثرياء عندما تهافت المستهلكون على حقائب اليد والفساتين ومنتجات العناية الشخصية باهظة الثمن.الآن، يرى ثلاثة من المليارديرات وهم برنارد أرنو وفرانسواز بيتنكور مايرز وفرانسوا بينو، ثرواتهم تتضاءل.خسر الثلاثة الذين لا يزالون من بين أغنى أغنياء العالم 58 مليار دولار هذا العام، وفقًا لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات.يأتي الانخفاض في الوقت الذي أعلنت فيه شركات الصناعة العملاقة التي يسيطرون عليها وهي LVMH ولوريال وكيرينغ، عن انخفاض الطلب على السلع الفاخرة، وخاصة في .جاء التراجع بعد فترة من النشوة لكل من الصناعة والمليارديرات، الذين دفعتهم مكاسبهم إلى نفس مستوى أباطرة التكنولوجيا والتمويل مثل إيلون ماسك ووارن بافيت.في فرنسا، حيث يقيم أرنو وبيتنكور مايرز وبينولت، يتزامن الانخفاض في ثرواتهم أيضًا مع تكثيف الضغوط السياسية لفرض أعلى على الأثرياء لمكافحة عدم المساواة والمساعدة في تقليل العجز الهائل في البلاد.انخفضت ثروة بينولت، ذو الـ88 عامًا، والذي أسس الشركة التي أصبحت كيرينغ، بنسبة 63% إلى 22 مليار دولار من أعلى مستوى لها في أغسطس/آب 2021. ويعتبر هذا هو انخفاض لأي شخص على مؤشر ثروة بلومبرغ خلال تلك الفترة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى المشاكل في علامة غوتشي.المديرة المالية لشركة كيرينغ، أرميل بولو، أعلنت غلق بعض المتاجر وقالت: "نحن نطبق خطة تحول جذري في غوتشي في ظل أوضاع دون المستوى".أضافت: "هذا يؤثر على وتيرة تنفيذنا للأعمال، ويؤدي بالتأكيد إلى زيادة الخسائر التي نتكبدها على المدى القريب".سلم بينولت الأب إدارة الشركة منذ نحو 20 عاما إلى إبنه، فرانسوا هنري بينولت، وكان عمر بينولت الأب وقتها 62 عامًا، ليركز على مجموعته الفنية، وافتتح متاحف في باريس والبندقية.فرانسوا تعهد بإحداث تحول شامل في "غوتشي"، ولكن البيانات التي صدرت هذا الأسبوع بشأن تراجع المبيعات كان الثالثة خلال 2024.خسائر أرنومنذ بداية العام، تقلصت ثروة برنارد أرنو بنحو 26 مليار دولار، وهي الخسارة الأكبر بين أغنى 500 شخص في العالم حسب تصنيف بلومبرغ. ليهبط إلى المركز الخامس على المؤشر من المركز الأول.خسائر أرنو جاءت بضغط من تراجع أسهم لوي فيتون بنسبة 30% من مستواها القياسي في منتصف عام 2023، وهي مجموعة السلع الفاخرة التي أسسها أرنو البالغ من العمر 75 عامًا ولا يزال يسيطر عليها.لوريال تخيب الآمالالنتائج كانت مخيبة للآمال أيضًا في شركة مستحضرات التجميل العملاقة لوريال، ما ساعد في محو 19 مليار دولار من ثروة بيتنكور مايرز هذا العام، لتصبح ثروتها 81 مليار دولار.كانت الوريثة البالغة من العمر 71 عامًا لسنوات عديدة أغنى امرأة في العالم، وهو المركز الذي احتلته الآن أليس والتون.وقال الرئيس التنفيذي لشركة لوريال نيكولاس هيرونيموس: "كانت الاضطرابات الأسوأ من المتوقع في شمال آسيا، في الصين، حيث أصبحت الأسواق سلبية أكثر، وخاصة في مجال السلع الفاخرة". وظلت أعمال الشركة "جيدة جدًا" في أوروبا وأمريكا الشمالية والأسواق الناشئة رغم التباطؤ في الصيف، لكن كانت "أقل بكثير مما كانت عليه قبل كوفيد".