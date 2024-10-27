أسعار صرف الدولار في العراق صباح اليوم الأحد

بغداد:سعر البيع: 152,000سعر الشراء: 150,000أربيل:سعر البيع: 152,000سعر الشراء: 151,500البصرة:سعر البيع: 153,000سعر الشراء: 151,000وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف إلى 1320 دينار للدولار الواحد.