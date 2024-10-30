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قفزة جديدة لأسعار الذهب في الأسواق العراقية
اقتصاد
2024-10-30 | 03:26
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
908 مشاهدة
السومرية
نيوز – اقتصاد
تنشر
السومرية
نيوز، أسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية العراقية ليوم الأربعاء 30 أكتوبر/تشرين
الاول
2024.
الأسعار ادناه:
ومنذ منتصف ديسمبر/كانون
الأول
2022 وحتى الآن، يواصل الدينار
العراقي
هبوطه الدراماتيكي أمام
الدولار
الأميركي، حتى وصل إلى مستوى 1610 دنانير مقابل دولار واحد في وقت يبلغ السعر
الرسمي
للدولار 1320 دينارا.
ومع هبوط العملة الوطنية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، فإن أسواق الذهب العراقية سجلت إقبالا كبيرا من الزبائن لشراء المعدن الأصفر وسط تحذيرات من شراء المزيف.
ووفق الإحصاءات الحكومية فإن معدل الاستيراد
الشهري
بشكل عام للذهب في
العراق
يصل لنحو 7.5 أطنان ويبلغ الرسم الجمركي الذي يجبى عن كل كيلوغرام منه 250 دولارا، بمجموع 1 مليون و875 ألف دولار.
ووفق بيانات لموقع "بلومبيرغ" (Bloomberg) المتخصص، فقد اشترى
العراق
33.9 طنا من الذهب في العام 2022، في حين كشف القنصل التركي العام في أربيل هاكان كارا جاي عن استيراد
العراق
ذهبا تركيا بقيمة 1.5 مليار دولار خلال عام 2021.
>>
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