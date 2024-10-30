أخطاء في مصفى كربلاء.. ماذا يجري؟

نيوز – اقتصاد

كشف رئيس مجلس محافظة كربلاء قاسم اليساري، عن وجود أخطاء في كربلاء.

وقال اليساري لـ نيوز، ان "هناك أخطاء فنية تم تشخيصها بعمل شركة هيونداي الكورية في كربلاء"، مبينا ان " مدير المصفى أوضح لنا ان الأخطاء مشخصة ومعروفة".

وأضاف انه "قبل نهاية العام الحالي يجب ان يتسلم الجانب الملف الكامل لادارة كربلاء من قبل الكورية، الا انه يتم ابلاغنا بأن ذلك يتم بعد اصلاح او ابدال جميع الأعطال او قطع الغيار او المكائن الموجودة حسب التندر الموجود".