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تقارير عن استعداد إيران للرد ترفع أسعار النفط 2%
اقتصاد
2024-11-01 | 09:57
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
1,271 مشاهدة
سجلت أسعار النفط ارتفاعا بأكثر من اثنين بالمئة، اليوم الجمعة، بعد تقارير أفادت بأن
إيران
تستعد لشن ضربة من
العراق
للرد على إسرائيل خلال الأيام المقبلة رغم أن الخامين القياسيين يتجهان لتحقيق خسائر أسبوعية.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.72 دولار، أو 2.4 بالمئة، إلى 74.53 دولار للبرميل بحلول الساعة 1024 بتوقيت غرينتش.
وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.76 دولار، أو 2.5 بالمئة، إلى 71.02 دولار للبرميل.
ونقل موقع أكسيوس الإلكتروني الإخباري الأميركي أمس الخميس عن مصدرين إسرائيليين لم يكشف عن هويتيهما قولهما إن معلومات مخابراتية إسرائيلية تشير إلى أن
إيران
تستعد لمهاجمة إسرائيل من الأراضي العراقية في الأيام المقبلة، ربما قبل
الانتخابات
الرئاسية الأميركية المرتقبة في الخامس من تشرين الثاني.
ويتبادل
البلدان
سلسلة من الضربات في ظل اتساع دائرة الحرب بالشرق
الأوسط
..
ومن المتوقع أن ينهي خام برنت الأسبوع منخفضا بنحو اثنين بالمئة بعد أن هبط ستة بالمئة يوم الاثنين عقب الضربة التي وجهتها إسرائيل في 26 تشرين الاول ضد
إيران
وتجنبت المنشآت النفطية والنووية.
وتتلقى أسعار النفط دعما أيضا من توقعات بأن مجموعة أوبك+ قد تؤجل زيادة إنتاج النفط المزمعة في ديسمبر لمدة شهر أو أكثر، وذلك على خلفية مخاوف تتعلق بضعف الطلب على النفط وارتفاع الإمدادات.
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