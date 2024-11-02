أسعار صرف الدولار في العراق اليوم

نيوز – اقتصاد



تنشر نيوز، أسعار صرف مقابل الدينار في الأسواق المحلية العراقية ليوم السبت 2 تشرين الثاني 2024.

بغداد:

سعر البيع: 151,000

سعر الشراء: 150,000



أربيل:

سعر البيع: 151,000

سعر الشراء: 150,850



البصرة:

سعر البيع: 150,500

سعر الشراء: 150,300



وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف إلى 1320 دينار للدولار الواحد.