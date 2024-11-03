مع إغلاق البورصة.. هذا سعر الدولار في بغداد

سجلت أسعار صرف مقابل الدينار، مساء اليوم الأحد، ارتفاعاً مع إغلاق البورصة.





أما أسعار الشراء فقد بلغت 150.000 دينار مقابل 100 دولار.

وبلغت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في 152.000 دينار مقابل 100 دولار.أما أسعار الشراء فقد بلغت 150.000 دينار مقابل 100 دولار.