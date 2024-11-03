"أوبك+" يؤجل زيادة إنتاج النفط المقررة لمدة شهر

وقالت "أوبك" في البيان إن "السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وعمان وافقت على تمديد تعديلات الإنتاج الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا لمدة شهر حتى نهاية كانون الاول".وكان من المقرر أن ترفع أوبك+، التي تضم دول منظمة المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاء آخرين، الإنتاج بمقدار 180 ألف برميل يوميا في كانون الاول، وسبق أن أرجأت الزيادة من تشرين الاول، في ظل ضعف الطلب لا سيما من وزيادة المعروض من خارج المجموعة.وجرى اتخاذ قرار تأجيل الزيادة اليوم بعد مشاورات بين الوزراء، بحسب ما ذكرته رويترز.