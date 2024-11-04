وزير الخارجية يحذر من تداعيات اقتصادية كبيرة وخطيرة

وذكر بيان للخارجية ورد لـ نيوز، أن حسين، "ترأس يوم الاثنين الموافق ٤ تشرين الثاني ٢٠٢٤، الجلسة الثالثة والثلاثين للمجلس الوزاري للاقتصاد، التي عقدت في مبنى بحضور ووزير التخطيط، ووزراء المالية والزراعة والصناعة، والأمين العام لمجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي العراقي، ورئيس هيئة الأوراق المالية، ومستشاري للشؤون الاقتصادية والقانونية، كما استضاف وكيل وزارة التخطيط للشؤون الفنية".خصصت الجلسة، وفق البيان، "لمناقشة الواقع المالي والاقتصادي في في ظل التحديات الداخلية والخارجية، خصوصًا الصراعات الإقليمية وتأثيراتها على الاقتصاد . واطلع على عرض قدّمه وكيل وزارة التخطيط حول واقع المشاريع الاستثمارية في العراق، سواءً المكتملة أو قيد الإنجاز، والالتزامات المالية المرتبطة بها".واستمع كذلك إلى "أوراق عمل قدمها الوزراء تضمنت التحديات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد في جوانبه المالية والاقتصادية. وناقش معدلات الإيرادات العامة للدولة من المصادر النفطية وغير النفطية، ومعدلات الإنفاق والالتزامات المالية المترتبة على الحكومة".وقدّم أعضاء "عرضًا حول واقع عمل وزاراتهم وهيئاتهم، وطرحوا مقترحات لتعظيم الإيرادات لدعم الموازنة العامة، بما يساهم بشكل كبير في دفع عجلة الاقتصاد والتنمية نحو النمو".وأشار رئيس إلى أن "الأوضاع السياسية والأمنية التي تواجهها المنطقة تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد العراقي، وأن أي توتر أمني ستكون له تداعيات كبيرة في تذبذب أسعار النفط وعدم استقرار الأسواق المحلية والعالمية".واتفق على "اتخاذ التدابير اللازمة والقرارات الاقتصادية الهامة التي تساهم في استقرار السوق بعد استكمال المناقشات وتبادل الآراء وأوراق العمل المقدمة من أعضاء المجلس".