تعرف على أسعار صرف الدولار في البورصات العراقية

بغداد:سعر البيع: 151,250سعر الشراء: 150,750أربيل:سعر البيع: 151,500سعر الشراء: 151,200البصرة:سعر البيع: 151,250سعر الشراء: 150,250وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف إلى 1320 دينار للدولار الواحد.