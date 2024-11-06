بعد فوز ترامب.. أسعار النفط تتراجع

ويعتقد المستثمرون أن ترامب ستعزز قيمة إذ سيلزم إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم الذي قد ينتج عن فرض تعريفات جمركية واتباع سياسات جديدة قد تزيد الضغط على اقتصاد الصين، مما قد يضعف الطلب هناك.وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.04 دولار أو 1.4 بالمئة لتتداول عند 74.49 دولار للبرميل بحلول الساعة 1146 بتوقيت غرينتش، في حين نزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.04 دولار أو 1.4 بالمئة إلى 70.95 دولار للبرميل.وإلى جانب ارتفاع الذي بظلاله على أسعار السلع الأولية، فإن رئاسة ترامب قد تشهد تبني سياسات من شأنها أن تزيد الضغوط على اقتصاد مستورد للنفط الخام في العالم وبالتالي إضعاف الطلب، وفقا للمحللة المستقلة تينا تنج.ويتجه لتحقيق ارتفاع يومي منذ مارس مقابل نظرائه الرئيسيين وسط انطلاق ما يسمى "التداولات المراهنة على سياسة ترامب".