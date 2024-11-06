مؤشرات "ستاندرد" و "داو جونز" تصل لأعلى مستوياتهما

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 628.5 نقطة أو 1.49 بالمئة إلى 42850.4 نقطة عند الفتح. وربح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 نحو 82.1 نقطة أو 1.42 بالمئة ليرتفع إلى 5864.89 نقطة، وقفز المؤشر ناسداك المجمع 333.6 نقطة أو 1.81 بالمئة إلى 18772.761 نقطة.ونجح ترامب، الأربعاء، في رهانه بالعودة الى البيت الأبيض في فوز بدون منازع أثار مفاجأة واسعة في الولايات ترددت أصداؤها عبر العالم.