اذا اردت البيع او الشراء.. تعرف على أسعار الذهب في السوق العراقي اليوم

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 24 بلغ 85 دولارا، بينما بلغ سعر غرام الذهب عيار 22 بلغ 78 دولارا، اما غيار 21 فبلغ 75 دولارا.اما سعر بيع وشراء الذهب، فيتم شراء الذهب المستعمل عيار 22 بمبلغ 100,823 دينارا، اما عيار 21 فيتم شراءه من المواطنين بمبلغ 96,160 دينارا، اما عيار 18 فيشترى بـ83,173 دينارا.