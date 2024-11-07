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عودة ترامب وأغنى 10 أشخاص في العالم.. ربح متزايد ودعم أكبر

اقتصاد

2024-11-07 | 08:33
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
عودة ترامب وأغنى 10 أشخاص في العالم.. ربح متزايد ودعم أكبر
539 مشاهدة

ارتفعت ثروات أغنى 10 أشخاص في العالم بمعدل يومي قياسي مع عودة دونالد ترامب لرئاسة الولايات المتحدة.

وبحسب بلومبرغ، ارتفعت القيمة الصافية لثروة المليارديرات بقيادة إيلون ماسك، أغنى شخص في العالم، بمقدار 63.5 مليار دولار يوم أمس الأربعاء، وفقًا لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات.
وأضاف ماسك وحده 26.5 مليار دولار إلى ثروته. وكان جيف بيزوس، مؤسس أمازون.كوم، ولاري إليسون، مؤسس أوراكل، من بين أكبر الرابحين أيضًا.

وتقول "بلومبرغ" إن هذه أكبر زيادة يومية في ثروات المليارديرات العشرة منذ بدء مؤشر بلومبرج للثروات في عام 2012.
ويعود جزء كبير من المكاسب التي حققها الأثرياء إلى ارتفاع في الأسهم الأمريكية، مما يؤكد الرهانات على أن ترامب، عند عودته إلى البيت الأبيض، سينفذ أجندة تفضل خفض الضرائب وتقليل التنظيم.
وقفز مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2.5٪ في أفضل أداء بعد الانتخابات في التاريخ، في حين حقق الدولار الأمريكي مكاسب أيضًا.

وكتب سامي تشار، كبير الاقتصاديين ومدير الاستثمار في لومبارد أوديير في سويسرا، ولوكا بينديلي، رئيس استراتيجية الاستثمار، في مذكرة إلى عملاء إدارة الثروات "من المتوقع أن تشهد الأصول المالية الأمريكية، وخاصة الأسهم والدولار الأمريكي، دفعة".

ويوضح المؤشر، أن الخاسر الوحيد بين أغنياء العالم، كان واحد فقط من أغنى عشرة أثرياء في العالم ويقيم خارج الولايات المتحدة، هو برنارد أرنو، رئيس مجلس إدارة LVMH.

وتوزعت مكاسب أغنى 10 أثرياء في العالم في يوم فوز ترامب كالآتي:
زادت ثروة إيلون ماسك بالأمس بنسة 10.1%، وعززت من قيمة ثروته الإجمالية إلى 290.3 مليار دولار.
زدات ثروة جيف بيزوس بنسبة 3.2%، لتعزز إجمالي ثروته لتصل لـ 228.3 مليار دولار.
استقرت ثروة مارك زوكربيرغ عند 202.5 مليار دولار.
زادت ثروة رائد الأعمال الأمريكي لاري إيلسون بنسبة 5.4% لتصل إجمالا لـ 193.5 مليار دولار.
بيرنارد أرنو رائد الأعمال الفرنسي كان الوحيد في قائمة أغنى 10 أشخاص في العالم الذي تراجعت ثروته في يوم إعلان فوز ترامب، مسجلة تراجع بنسبة 1.6%، مع احتفاظه بمركز خامس أغنى شخص في العالم بثروة قيمتها 173.2 مليار دولار.
زادت ثروة بيل غيتس 1.2% إلى 159.5 مليار دولار.
لاري بايج أحد مؤسسي غوغل جاء في الترتيب السابع بثروة تقدر بـ 158.3 مليار دولار بعد زيادة بنسبة 3.6%.
شريكه في تأسيس غوغل سيرغي برن جاء في الترتيب السابع بزيادة موازية 3.6% وصلت بثروته لقيمة 149.1 مليار دولار.
في المركز التاسع يأتي وارن بافيت الذي زادت ثروته بنسبة 5.4% لتصل لـ 147.8 مليار دولار، ثم ستيف بالمر الذي زادت ثروته أمس الأربعاء بنسبة 2.0% لتصل لـ 145.9 مليار دولار.
ويستعد ماسك، الذي خاض الحملة الانتخابية إلى جانب الرئيس المنتخب، للدخول في المجال السياسي بعد تعهد ترامب بمنحه دورًا رسميًا.
وارتفعت أسهم شركة تسلا للسيارات الكهربائية في نيويورك بنسبة 15٪ يوم الأربعاء، لتمتد المكاسب على مدار العام إلى 32٪.
وكان هناك رابحين آخرين من فوز ترامب، هم مليارديرات العملات المشفرة.
فقد شهد برايان أرمسترونج، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لبورصة العملات المشفرة Coinbase Global Inc، ارتفاع صافي ثروته بنسبة 30٪ إلى 11 مليار دولار.
وأضاف تشانغ بينج تشاو، مؤسس باينانس، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، 12.1 مليار دولار بعد الانتخابات، مما رفع صافي ثروته إلى 52.7 مليار دولار.
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