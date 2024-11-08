أسعار الغذاء العالمية تسجل أعلى مستوى في 18 شهرا والسبب

وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء 127.4 نقطة في أكتوبر/ تشرين الماضي، بارتفاع بنسبة 2% عن مستواه في سبتمبر/أيلول، وهو أعلى مستوى له منذ أبريل/نيسان 2023، بحسب فاو.وارتفعت أسعار جميع السلع المدرجة في المؤشر، باستثناء اللحوم، وسجلت الزيوت النباتية زيادة بنسبة 7.3%. وبالمقارنة بالمستويات التاريخية، كان مؤشر أسعار الغذاء في أكتوبر/تشرين أعلى بنسبة 5.5% من قيمته المقابلة قبل عام، لكنه ظل أقل بنسبة 20.5% عن ذروته البالغة 160.2 نقطة التي بلغها في مارس/آذار 2022 بعد اندلاع الحرب الأوكرانية.وذكرت منظمة الأغذية والزراعة أن المخاوف المستمرة بشأن توقعات الإنتاج في خلال عامي 2024 و2025 دعمت زيادة أسعار السكر في أكتوبر/تشرين بنسبة 2.6% على أساس شهري، لكنه لا يزال أقل بـ18.6% عن قيمته قبل عام.وزادت أسعار الحبوب 0.8% على أساس شهري.وأضافت الفاو أن أسعار القمح ارتفعت في ظل المخاوف بشأن ظروف الزراعة في نصف الكرة الشمالي وبعد تطبيق حد أدنى غير رسمي لأسعار الصادرات الروسية، كما زادت أسعار الذرة.وذكرت المنظمة أن أسعار منتجات الألبان ارتفعت بنحو 2% بدعم من زيادة الطلب على الجبن والزبد في ظل شح المعروض.وانخفضت أسعار اللحوم بشكل عام 0.3%، ونزلت أسعار الدواجن على عكس أسعار لحوم الأبقار التي ارتفعت بسبب زيادة الطلب .وبشكل عام، خفضت الفاو توقعاتها للإنتاج للحبوب خلال العام الجاري إلى 2.848 مليار طن من 2.853 مليار طن كانت متوقعة قبل شهر.وأدى التعديل إلى توقعات بانخفاض الإنتاج 0.4% عن العام السابق، لكنه يظل عند ثاني أعلى مستوى له على الإطلاق.