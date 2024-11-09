أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية صباح اليوم

بغداد:سعر البيع: 151,250سعر الشراء: 150,000أربيل:سعر البيع: 151,000سعر الشراء: 150,750البصرة:سعر البيع: 151,750سعر الشراء: 150,150وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف إلى 1320 دينار للدولار الواحد.