تعرف على أسعار الدولار في بغداد

وسجلت أسعار مع اغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في 150600 ديناراً مقابل كل 100 دولار.اما أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بلغت 151750 ديناراً، بينما بلغ الشراء 150750 ديناراً لكل 100 دولار.