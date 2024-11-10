أسعار الدولار مع إغلاق البورصة في بغداد

وبلغت أسعار مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية الرئيسيتين في 150600 دينار مقابل 100 دولار.أما أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في استقرت حيث بلغ سعر البيع 151500 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 150500 دينار مقابل 100 دولار.