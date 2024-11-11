الدولار ينخفض مع إغلاق البورصة في بغداد

وانخفضت أسعار مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في لتسجل 150150 ديناراً مقابل 100 دولار.أما أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في انخفضت حيث بلغ سعر البيع 151000 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 149000 دينار مقابل 100 دولار.